NBA》巴特勒凌晨練球比老大還狂 騎士一哥卻酸「沒路用」

球隊訓練營10點才開始，不過熱火新一哥巴特勒凌晨3點半就已經到球場開始練球。（資料照，圖片取自巴特勒IG）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）凌晨4點練球的傳說至今仍被許多球迷津津樂道，而新球技季還沒開打，熱火球星J.巴特勒（Jimmy Butler）練球時間竟比「老大」還要更早，不過看在騎士一哥「愛神」洛夫（Kevin Love）眼裡卻相當不以為然。

4屆全明星前鋒J.巴特勒告別七六人新球季將轉戰熱火重新出發，新球季都還打開打就展現拚勁，日前被記者爆料，熱火訓練營開訓第一天J.巴特勒竟然在凌晨三點半就出現在位於佛羅里達的凱澤大學（Keiser University）的訓練館準備練球，消息一出也引發球迷熱議。

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「拜託，一個漫長的球季才正要開始呢...」騎士球星「愛神」洛夫在接受美媒《誠懇家日報》訪問，當被問到J.巴特勒凌晨三點半就起床練球的舉動時，不以為然地說道。

騎士一哥「愛神」洛夫。（資料照，法新社）

洛夫接著說：「我認為Jimmy（巴特勒）絕對是一位相當了不起的球員，但我認為這樣早起到底有沒有效果還待驗證，我們已經花了相當長的時間（訓練），所以凌晨3點半起床只會讓我們抓狂，根本沒有任何幫助。」

而迎接「後詹姆斯時代」的騎士隊，上季一蹶不振、僅拿下9勝，名列東部倒數第二名，雖然沒有人期待騎士能在新賽季闖進季後賽，不過洛夫、T.湯普森（Tristan Thompson）回歸，加上克拉克森（Jordan Clarkson）跟新人塞克斯頓（Collin Sexton），與新教頭貝萊因（John Beilein）合作能擦出什麼樣的火花仍備受球迷期待。

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