體操》狂！美國拜爾絲平衡木摘金 24面世錦賽獎牌成史上第1

拜爾絲今在斯圖加特體操世錦賽女子平衡木決摘金，進帳生涯第24面世錦賽獎牌，成為史上第一。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國體操女將「黑珍珠」拜爾絲，今在斯圖加特體操世錦賽女子平衡木決賽登場，以總分15.066分摘金，進帳生涯第18面金牌，也是她第24面世錦賽獎牌，成功打破白俄羅斯男子選手謝爾博23面獎牌的紀錄，成為史上第一。

拜爾絲在平衡木的資格賽拿下14.833分領先群雌，今晚決賽完美演繹，以難度分6.400分、執行分8.666分，加總15.066分摘金，也是今晚唯一總分超過15分的選手。中國劉婷婷以14.433分摘銀，李詩佳則拿下14.300分，獲得銅牌。

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22歲的拜爾絲從2013年世錦賽斬獲2金，之後2014、2015和2018年都狂掃4金，今年她已在團體、全能及跳馬摘金，生涯共進帳17面世錦賽金牌，今在平衡木決賽再添1金，累計18面金牌。

這也是拜爾絲生涯第24面世錦賽獎牌，成功改寫白俄羅斯男子選手謝爾博紀錄；晚間9點25分，拜爾絲將繼續在女子地板決賽中登場，可望持續將紀錄堆高。

拜爾絲奪下生涯第18面金牌。（法新社）

拜爾絲奪下生涯第18面金牌。（路透）

拜爾絲奪下生涯第18面金牌。（歐新社）

拜爾絲奪下生涯第18面金牌。（歐新社）

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