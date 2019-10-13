亞錦賽》台灣隊陣容太豪華 吳昇峰霸氣：這次不讓了！

台灣隊吳昇峰。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕亞洲棒球錦標賽明天開打，由於強颱「哈吉貝」攪局，台日戰變成台港戰，總教練李盈南表示中午才收到消息，但不影響陣容安排，將以業餘投手應戰。

即便賽程臨時變更，不影響台灣隊的調整和安排。大聯盟球星張育成更認為是好事，「第一場對香港可以先做好調整，下一場對日本就可以好好比賽。」

請繼續往下閱讀...

台灣隊前次在亞錦賽奪冠得追溯至2001年，這次陣容相當堅強，有鄧愷威、林鋅杰、張進德、張育成和林子偉等5名旅美球星助陣，還有入選12強的「最強銀行員」吳昇峰，無論投打都非常豪華，有望相隔18年再嚐冠軍滋味。

台灣隊林子偉。（記者龔乃玠攝）

台灣隊張育成。（記者龔乃玠攝）

台灣隊鄧愷威。（記者龔乃玠攝）

張育成和張進德。（記者龔乃玠攝）

吳昇峰在開賽記者會的參賽6國面前霸氣說道，「這次我們陣容相當不錯，可能要跟遠道而來的國家說聲抱歉，這次我們不讓了，要奪冠軍！」

台灣隊陣容有18歲高中生陳柏毓，還有34歲最年長的姜建銘，李盈南表示，這次老中青三代有傳承意義，鬥志和霸氣就像吳昇峰講的，「一定要把冠軍盃留在台灣！」

台灣隊投手吳昇峰。（記者龔乃玠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法