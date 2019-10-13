網球》WTA近15年最年輕冠軍 15歲天才少女高芙林茲封后

美國15歲天才少女高芙天助自助，歷經3盤大戰力退歐絲塔潘珂成為WTA近15年來最年輕的冠軍。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕奧地利林茲女網賽落幕，美國15歲天才少女高芙（Coco Gauff）天助自助，歷經3盤大戰終挾6：3、1：6、6：2力退同樣青春無敵的拉脫維亞悍妞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），高芙生涯首闖WTA（職業女網）決賽就攻頂，也是15年來最年輕的冠軍菜鳥。

今夏溫布頓大滿貫殺入16強而一戰成名的高芙，本站以「幸運輸家（ lucky loser）」補進會內賽，她又一路過關斬將殺入壓軸戰，開賽第2局率先突破歐絲塔潘珂發球，3：0開局一路領先，順勢先馳得盤。次盤雙方上演「互破大戰」，3破得逞的歐絲塔潘珂，2：1之後連下4局，強勢反撲扳回一城。

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戰線拉進決勝盤，初生之犢的高芙重整旗鼓，接連雙破還以顏色，又取得5：0聽牌的絕對優勢，儘管尾段稍遇亂流連掉2局，關鍵第8局她回穩保發關門，扳倒了前世界第5、20歲就打下2017年法網大滿貫冠軍的歐絲塔潘珂，也成為激戰1小時40分鐘的贏家。

目前女單排名110的高芙，有望一舉飆升30名，躋身前80席；至於WTA史上最年輕單打冠軍，則為1997年波蘭站的美國名將奧絲汀（Tracy Austin），當時她才14歲；前一位15歲封后者，即2004年烏茲別克塔什干站的捷克新秀薇耶迪索娃（Nicole Vaidisova）。

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