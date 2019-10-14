NBA》只能夾縫中求生存！中國球迷道無奈心聲怒轟自家人

觀看熱身賽的中國球迷道出無奈心聲，認為自己只是單純想看場球賽，卻要被自家人撻伐。（示意圖，非當事者，路透資料照）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特發表挺港推文，引爆後續中國官、民槓上NBA事件風波，然而NBA中國熱身賽照常開打，現場更是座無虛席，讓大批中國網友傻眼，砲轟這些球民根本是「跪族籃孩」，讓觀賞熱身賽的中國球迷們大感不滿，認為大家已是在「夾縫中求生存」，不懂為何連看球賽就是賣國。

火箭總管莫雷（Daryl Morey）的「挺自由、撐香港」推特發文起頭，加上NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）聲明，讓中國抵制NBA一事不斷延燒，但上海熱身賽吸引近滿場球迷，移師深圳也座無虛席，熱度絲毫不受風波影響，讓不少揚言要抵制NBA的中國網友慘遭打臉，只能崩潰大罵這群人「賣國」、「丟臉」。

請繼續往下閱讀...

儘管中國網友揚言抵制NBA，不過兩場中國NBA熱身賽，仍湧進爆滿球迷進場。（資料照，美聯社）

不過有關看熱身賽的中國球迷，在接受中媒《體壇網》採訪時無奈表示，如果熱身賽被取消，自己不會有任何怨言，但畢竟門票花了上千塊買的，對一般人來說是一筆不小的開銷，這樣卻要遭遇同胞的謾罵感到非常沮喪。

「我看到很多人罵我們這些來看球的人，我可以理解他們很生氣，但我覺得這只是因為他們不是當事人，」身穿球衣不願露面的中國球迷在受訪時透露，「哪怕拋開我們對球星和籃球的喜愛，單單是買票的開銷，這種經濟損失估計是我們90%的人都無法承受的。」

而此文一出，馬上獲得許多中國球迷響應，紛紛跳出來留言表示贊同，「你官方組織者自己都不取消比賽，憑什麼讓自己花錢購票的球迷來背鍋？」、「官方為什麼不取消比賽」、「他有言論自由，你有轉播自由，我有看球的自由」、「支持那些到現場觀看比賽的球迷，一場普通的籃球比賽，不應該參雜太多的其他因素！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法