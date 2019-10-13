體操》單槓決賽意外失誤 唐嘉鴻無緣世錦賽獎牌

台灣體操好手唐嘉鴻今體操世錦賽單槓決賽登場，無奈中間發生失誤，沒能一口氣完成，最終無緣獎牌。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣體操好手唐嘉鴻今在2019斯圖加特體操世錦賽單槓決賽登場，無奈中間發生失誤，沒能一口氣完成，最終只拿下12.766分，無緣獎牌。

唐嘉鴻去年在世錦賽首闖決賽，以第5名作收，今年他在資格賽以難度起評分6.200分、執行分8.733分、總分14.933分名列第1，連兩屆躋身決賽。

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今晚的單槓決賽，唐嘉鴻被排在第2位登場，雖然成功演出絕技貓跳，卻意外出現失誤，沒能一口氣完整的演出整套動作，最終以難度分5.800分、執行分6.966分，加總12.766分，第8名作收。

金牌由巴西好手馬利安諾（Arthur Mariano）以14.900分拿下，銀牌則為克羅埃西亞薩比克（Tin Srbic），俄羅斯達拉洛揚（Artur Dalaloyan）獲第3。

唐嘉鴻去年在雅加達亞運摘下單槓金牌、地板銀牌，逐漸在國際賽場嶄露頭角，今年年初，遭遇左腳足底肌腱撕裂傷勢，但在傷勢穩定後，6月亞錦賽奪下單槓銀牌，7月拿坡里世大運勇奪我國首面單槓金牌。

雖然唐嘉鴻今日的單槓決賽無緣獎牌，但他已在這次世錦賽幫助台灣隊獲得成隊第6名，拿下奧運門票，已寫下紀錄。

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