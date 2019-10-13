國小迷你足球「22縣市全國主場」 花蓮縣府力挺展現後山氣勢

小朋友認真起來踢得有模有樣。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕主打「22縣市全國主場」的108年度國民小學迷你足球賽，週日來到好山好水的花蓮，迷你足球協會秘書長張武業近年積極推廣，讓基層足球風氣盛行，縣長徐榛蔚也肯定協會在地紮根工程，強調充氣式氣墊球場帶給幼兒學習足球的安全感，會讓家長相當放心，也期盼在花蓮小巨蛋舉辦更大規模幼兒足球賽事，協助足球發展系統更趨完整。

大會邀請花蓮縣縣長徐榛蔚（右）開球。（迷你足球協會提供）

小朋友踢真踢球的模樣相當呆萌。（迷你足球協會提供）

後山花蓮悠閒生活方式與天然優質環境，吸引許多外籍人士居住與觀光，許多運動俱樂部成員裡都有歐美臉孔，老爸來自波蘭的5歲女童紀李岩，因母親在攀岩活動與父親邂逅而誕生命名，雖然今年9月才開始接觸足球，在老師以遊戲方式啟蒙下，逐漸產生濃厚興趣，紀媽媽透露自從愛女加入球隊，每天作息變得規律正常，練完球回家洗洗睡，隔天還主動早起，除了足球最喜歡的就是戶外活動，甚至很少接觸3C電子產品，讓他們全家相當期待花蓮能持續推廣幼兒足球。

請繼續往下閱讀...

小小球員紀李岩（中）與父母親。（迷你足球協會提供）

為了讓所有參賽小朋友及家長，都能有個開心的連假收心日，徐榛蔚與迷你足球協會大方送出50顆足球，也承諾將積極舉辦更多元化的幼兒足球聯賽及相關活動，讓在地鄉親享受足球樂趣。

花蓮縣縣長徐榛蔚（左）親自頒獎給得獎小朋友。（迷你足球協會提供）

花蓮縣縣長徐榛蔚（左）聽取迷你足球協會秘書長張武業（中）的簡報。（迷你足球協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法