世界沙灘運動會》首次在沙上決勝負 王翌達喜迎銀牌

2019年世界沙灘運動會空手道「型」，王翌達拿下銀牌。（中華奧會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年世界沙灘運動會空手道「型」，台灣選手王翌達闖入決戰，可惜最終拿下24.94，以1.46分之差落敗，但最終仍為我國拿下銀牌。

空手道「型」男子組資格限制十分嚴格，只有27個國家的32名選手可以參加，分4組進行預賽、複賽、排名賽和冠亞軍決賽。

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雅加達亞運銀牌國手王翌達，在複賽時遭遇強勁對手，和亞塞拜然選手羅曼同樣獲得23.88分，幸好王翌達的世界排名比對方高9名，因此驚險獲勝，順利晉級8強排名賽。

2019年世界沙灘運動會空手道「型」，王翌達拿下銀牌。（中華奧會提供）

排名賽分兩組進行，王翌達穩健出擊表現得虎虎生風，以25.02分輕鬆贏得分組第一，取得金牌戰資格。

金牌戰王翌達表現優異，但對手的世界排名高居第二，動作精準，氣勢磅礡，最後小勝王翌達，贏得首屆世界沙灘運動會空手道男子組金牌。

王翌達表示，「感覺很新鮮，第一次在沙灘上比賽，雖然沒有經驗，但仍把平時訓練的水準拿出來，很開心能拿到銀牌。」

2019年世界沙灘運動會空手道「型」，王翌達拿下銀牌。（中華奧會提供）

2019年世界沙灘運動會空手道「型」，王翌達拿下銀牌。（中華奧會提供）

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