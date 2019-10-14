NBA》怪物狀元「雙十」力壓馬刺 上演超狂全場空中接力（影音）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊怪物狀元威廉森（Zion Williamson）今天面對馬刺隊再次發威，他單場拿下22分10籃板完成「雙十」表現，率領鵜鶘隊在第三節大逆轉，終場以123：114擊敗馬刺隊，取得熱身賽4連勝。

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馬刺今天在首節以27：16領先鵜鶘隊，第二節最大曾拉開到17分差，半場也以66：56領先10分。威廉森在第三節挺身而出，單節獨拿10分，率領鵜鶘隊打出35：16的優勢反超鵜鶘，並帶著這個領先以123：114拿下比賽。

威廉森爆扣籃框，今天他拿下22分10籃板的雙十成績。（今日美國）

威廉森今天11投8中，拿下22分10籃板2抄截1助攻，比賽中他還與「球哥」波爾（Lonzo Ball）上演了一次從後場傳給前場的超遠距離空中接力，今天波爾拿下12分6助攻，季前賽打出驚奇的沃克（Nickeil Alexander-Walker）拿下13分5籃板7助攻。馬刺隊單隊最高得分的是佛比斯（Bryn Forbes），他拿下18分。

沃克續繳好表現。（今日美國）

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