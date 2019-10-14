MLB》兩大前洋基教頭超夯 吉拉迪、休瓦特將與費城人面試

〔體育中心／綜合報導〕費城人在開除總教練卡普勒（Gabe Kapler）後，目前正在尋求新人選，包括前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）與帶兵經驗豐富、執掌過四隊的休瓦特（Buck Showalter）等人都傳出會是考慮的選項。

卡普勒2018年年上任、結果戰績不到5成，季末球隊盤來一票高薪好手，今年卻也只多出1勝，高層會下定決心開鍘並不意外。根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，費城人將會這週面試吉拉迪與休瓦特，另外包括前國民教頭貝克（Dusty Baker）據悉也有可能會前往面試。

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前洋基總教練吉拉迪。（資料照，美聯社）

費城人對於吉拉迪有興趣並不意外，他在洋基10年帶出910勝、710敗的佳績，並帶領條紋軍拿下迄今最後一座世界大賽冠軍，當時費城人就是手下敗將，不過吉總在休賽季是許多球隊覬覦的對象，要搶到他的難度並不低。

休瓦特去年在金鶯因戰績不佳下台，不過他曾五度帶領所屬球隊進入季後賽這點，對他的資歷會加上不少分數，休總生涯在洋基、遊騎兵、響尾蛇以及金鶯累積1551勝、1517敗。

前金鶯教練休瓦特。（資料照，今日美國報USA Today）

今年高齡70歲的貝克則是三人中最資深的一位，22年的執教生涯裡帶過巨人、小熊、紅人以及國民四隊，其中有9年帶領球隊打進季後賽，若順利雀屏中選，將與昔日子弟兵哈波（Bryce Harper）再續前緣。

前國民總教練貝克。（資料照，法新社）

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