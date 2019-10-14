籃球》美媒提CBA重返NBA先例 「寂寞大神可以、林書豪為何不？」

佛雷狄特在上季末重返NBA加盟太陽隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪在北京首鋼鴨熱身賽首戰轟下40分的表現傳到美國引發熱議，歷史上也不乏從CBA打出好表現後重新回到NBA的球員，美媒便引出兩人當例子，證明林書豪有足夠的理由能夠重返NBA。

2008年被熱火隊選中的榜眼畢斯利（Michael Beasley），他在NBA的表現不盡人意，曾於2014-15、2015-16賽季兩度加盟CBA，分別加入上海大鯊魚以及山東高速隊，且都在同年回歸NBA。

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畢斯利（左）。（資料照，美聯社）

另一位「寂寞大神」佛雷狄特（Jimmer Fredette），他在2016年加盟上海大鯊魚隊，曾創下單場豪取75分的神級表現，上個賽季他也在季末與太陽隊簽約，隔年沒有獲得續約。美媒《CBS Sports》記者溫比許（Jasmyn Wimbish）認為，生涯軌跡比佛雷狄特順遂的林書豪，只要能持續在CBA打出好表現，沒理由會得不到重返NBA的機會。

日前許多美媒在討論林書豪能否回歸NBA時曾分析過，由於CBA的賽季結束得比較早，因此林書豪只要有好表現，很有機會能夠在賽季末重返NBA，並於季後賽出賽。台裔美籍的民主黨總統參選人楊安澤在林書豪熱身賽首戰飆進40分的當日，就於推特上建議七六人隊在季後賽簽下林書豪。

林書豪（右二）在熱身賽首戰拿下40分。（圖片取自林書豪微博）

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