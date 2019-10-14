羽球》與戴資穎過招學到這件事 印尼小將歐洲賽不緊張

東宗（左）認為在南韓賽8強面對球后戴資穎那場比賽得到很好的學習。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕BWF巡迴賽歐洲賽事即將展開，丹麥羽球公開賽本週登場、法國公開賽緊接在後，對於兩站賽事都要面對強敵，印尼小將東宗在接受媒體訪問時表示自己不太緊張，並提到先前在南韓賽面對小戴時的那場驚艷之作、稱在該役獲得很好的經驗。

印尼媒體《Jawa Pos》日前撰文指出，若非世界前8的選手，在首輪難免會遇到種子選手，就免不了經歷一場硬仗。例如東宗於丹麥公開賽首輪就要挑戰辛度，兩人生涯交手過5次，東宗還未從印度一姐手中拿過勝利。法國公開賽則要面對剛在南韓公開賽奪冠的何冰嬌，兩人曾在去年亞錦賽對決過1次，當時東宗以直落二輸球。

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面對接下來兩站賽事都要面對生涯從未贏球的對手，這位20歲小將表示，會試圖不要讓自己太緊張，一開始就要進入狀況，因為這些高排名的選手不會給自己太多機會，比賽開打後就得搶得先機。

而文中也提到東宗曾先前在南韓賽8強有令人眼睛一亮的表現，面對世界球后戴資穎時將對方逼出一身冷汗，最後才以22：24、20：22敗下陣來，然而這場比賽也給了東宗很好的經驗學習，她表示當時在重要的時機沒有冷靜下來、太過著急，必須一分一分拿，「這些排名頂尖的選手就是已經懂得這些道理。」

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