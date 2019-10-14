體操》體操總會公告！台灣5席奧運資格Get 目前共奪17張東奧門票

台灣靠著男子成隊第6名，收下4席滿額團體資格。（資料照，取自體操協會粉絲頁）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國際體操總會（FIG）官網公布2019年斯圖加特世界錦標賽最終奪下奧運資格的國家、個人，台灣靠著男子成隊第6名，收下4席滿額團體資格；16歲女將丁華恬也確定遞補成功，我一舉斬獲5席東京奧運門票，目前共計拿到17張奧運入場券。

丁華恬本屆全能排名88名，經由遞補後，獲得奧運門票，也是繼余美麗、洪丹桂在1968年墨西哥奧運後，再度有台灣女將站上奧運殿堂。

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台灣男子體操李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然、游朝偉在成隊資格賽齊心協力拿到250.093分，而決賽更是將最終成績推上第6，寫下歷史新頁。5人努力爭取到4席奧運資格，該席次由各國自行決定參賽人選。據悉，李智凱、唐嘉鴻有望成為出征奧運的固定班底，至於所剩2個團體資格將會由國手選拔確定人選。

台灣靠著體操在世錦賽的爭氣表現，一舉進帳5張門票，加上射箭6席、射擊3席，以及游泳王冠閎200公尺蝶式、王星皓200公尺混合式、田徑鄭兆村男子標槍，目前共取得17張奧運門票。

台灣16歲體操女將丁華恬順利獲得明年東京奧運門票。（資料照，歐新社）

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