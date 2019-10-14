MLB》柯瑞亞驚天再見轟！ 太空人力退洋基扳平戰局

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨在美聯冠軍戰先搶下1勝，太空人今力求將系列賽扳平，王牌先發韋蘭德（Justin Verlander）主投6.2局飆出7K失2分、退場時無關勝負，兩隊在10局結束前形成2：2平手，最終11局靠著柯瑞亞的再見轟，太空人隊以3：2獲勝。

柯瑞亞擊出再見轟。（法新社）

太空人在第2局率先展開攻勢，柏格曼（Alex Bregman）一上來就率先敲安，1出局後柯瑞亞（Carlos Correa）補上一支關鍵二壘安打，幫助球隊先馳得點。

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韋蘭德主投6.2局飆出7K。（法新社）

韋蘭德前3局演出精彩的9上9下，但第4局一上來就遭賈吉（Aaron Judge）兩分砲狙擊，讓洋基一舉逆轉，不過5局下太空人史普林格（George Springer）揮別近期低潮，轟出陽春砲一棒將比數追平，也讓他正式成為季後賽史上最會轟的開路先鋒。

賈吉開轟。（法新社）

史普林格在5局回敬一發陽春砲。（今日美國）

洋基先發派克斯頓（James Paxton）僅投2.1局飆出3K被敲4安就遭換下，接任的投手除奧塔維諾 （Adam Ottavino）被轟陽春砲外，其餘繼任投手在11局前都能力保不失分，10局下洋基先派出老將沙巴西亞（CC Sabathia）解決布蘭特利，接著再換上小將羅艾西加（Jonathan Loaisiga），不料他一上來就連投2個保送，一個人次都沒解決，洋基緊急再換上哈普（J.A. Happ），最後化解得點圈有人的危機。

洋基先發派克斯頓僅投2.1局就退場。（法新社）

11局下，第一個上來的打者柯瑞亞相中投手哈普的第1顆球，就擊出右外野方向陽春砲，一棒結束比賽。

柯瑞亞成為今天的英雄。（法新社）

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