MLB》2.1局果斷換下先發 洋基布總稱多虧田中將大

派克斯頓2.1局被換下場。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊先發投手派克斯頓（James Paxton）今天投到第3局就在面臨危機時就被換下場休息，改由格林（Chad Green）上場成功救火。總教練布恩（Aaron Boone）在局間訪問時表示，因為田中將大昨天的好表現，讓他得以做出這項決定。

派克斯頓今天在第二局被柯瑞亞（Carlos Correa）的二壘安打失掉首分，隨後連飆2K結束該局的投球，第三局在三振掉史普林格（George Springer）後連續被敲出2支安打，此時洋基隊果斷換投，將僅投51球的派克斯頓換下場，由格林接替投球，格林上來後連續讓柏格曼（Alex Bregman）和艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）出局，讓太空人隊該局無功而返。

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格林上場化解危機。（法新社）

布恩在局間訪問時透露為何會將派克斯頓早早就換下場，他表示，原本希望派克斯頓能夠投完艾瓦瑞茲的打席，但他害怕柏格曼有可能直接讓比賽就此定音。「我們覺得格林是當下我們需要的投手，因為田中將大上場比賽為球隊多吃了一些局數，而且明天將會有一天的休息日，我們可以把所有人都叫上來吃局數。」

田中將大昨天投6局，讓洋基隊其他後援投手有足夠的休息時間。（資料照，法新社）

布恩談到派克斯頓的狀況，他認為這名先發左投沒什麼問題，只是當下他的控球有一點點跑掉、沒辦法控在好球帶中，「太空人隊的打者讓他得投的非常努力。」

大聯盟記者指出，派克斯頓有可能在第三局時投球動作遭太空人隊破解，因此才會在連飆3K後被接連敲2安。4月時派克斯頓就因為投球動作遭太空人隊破解，4局被打8安失5分，而他在下場先發改變動作後就對紅襪隊繳出好投。時任洋基隊特別顧問，現在待在太空人隊的貝爾川（Carlos Beltran），當時就曾跟派克斯頓提到他的動作可能遭到破解。

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