中職》統一獅正式宣布 「火球餅」林岳平代掌兵符！

統一確定將由林岳平擔任總教練。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天正式宣布教練團異動，由昔日中職救援王林岳平代理一軍總教練，原本代掌兵符的劉育辰則因辭意堅決去職。

獅隊是中職30年來唯一元老球隊，但在具歷史意義的今年，卻繳出上、下半季皆墊底的最差球季，最後以48勝2和70敗的成績作收。為了重新整頓獅子軍，球團今天宣布教練團異動，由原任二軍投手教練的林岳平代掌一軍兵符。

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獅隊領隊蘇泰安表示：「我們肯定林岳平這兩年在二軍擔任投手教練指導歷練，看到他對選手溝通及選手特性的熟悉，而總教練一職是球隊付予給他的責任及挑戰，跟林岳平溝通過後，讓球隊看到他勇於承擔，為了球隊未來及重建而努力，期待在林岳平總教練的帶領下，能夠讓獅隊更加茁壯與沈穩。」

統一確定將由林岳平擔任總教練。（統一獅提供）

37歲的「大餅」林岳平是獅隊代表性球星，球員生涯13年留下締造中職紀錄的129次救援成功，前年球季結束決定引退，去年起轉任二軍投手教練以來，獲得球員不錯評價。像獅隊投手施子謙上月初重返一軍奪下相隔2個月勝投時，就曾表示大餅教練有給他功課，在投球策略上作出改變。

在其他異動部分，34歲的代理總教練劉育辰確定交出兵符，他因下半季帶兵成績不佳，向球團表示無意續掌兵符。

此外，獅隊從秋訓開始就邀請打擊教練傑克（Bob Skube）回鍋擔任客座打擊教練，預訂帶到明年春訓結束。至於在投手教練部分，獅隊今年團隊防禦率5.83居四隊之末，明年可望會有「外援」，將邀請外籍投手教練來台。

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