MLB》柯瑞亞再見轟創稀有紀錄 洋基慘當史上唯一苦主

柯瑞亞（中）成為史上第二位能在季後賽對單一球隊敲出複數再見安打的球員。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）今天在美聯冠軍賽第二戰大放異彩，前九局不僅攻守俱佳，更在延長賽敲出再見全壘打，幫助球隊扳平戰局，更創下季後賽唯二的稀有紀錄。

柯瑞亞今天在第二局敲出二壘安打助球隊先馳得點，第六局更在球隊面臨失分危機時，快傳本壘助殺掉拉梅修（DJ LeMahieu），為球隊省下1分。11局上半更是鎖定哈普（J.A. Happ）的偏高速球，一棒向洋基隊說再見，幫助球隊以3：2守護主場勝利，系列賽雙方1：1平手。

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柯瑞亞今天成為了大聯盟季後賽史上第二位，能夠對單一球隊敲出複數再見安的球員，除了今天外，柯瑞亞還在2017年美聯冠軍賽的第二戰，對查普曼（Aroldis Chapman）敲出再見安打。

2017年柯瑞亞再見安影片：

歷史上首位完成這項紀錄的打者是紅襪隊的「老爹」歐提茲（David Ortiz），他在2004年的美聯冠軍賽中，在第四與第五戰連續兩場比賽擊出再見安打，而當時他們的對手剛好也是洋基隊，洋基隊也成為了史上唯一一支，在季後賽兩度遭單一選手敲出複數再見安打的球隊。

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