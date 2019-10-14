亞錦賽》南韓U18兩猛將助陣無用 相隔14年輸中國

南韓隊球員神情沉重。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕亞錦賽南韓隊今首戰派出U18季軍投手蘇衍準先發，卻對中國隊踢到鐵板，雙方一路戰至突破僵局制，中國把握機會敲出再見分，終場球隊以4：3相隔14年再贏南韓。

南韓隊這次以大學生和4名U18國手參賽，沒有職業球員，不過蘇衍準是KT巫師隊第一輪指名的大物新秀，今年在U18表現亮眼，總計13.2局飆15K，防禦率僅1.32，包括對日先發6.2局無失分，當時日本還派「令和怪物」佐佐木朗希同台較勁，卻僅投1局就因傷退場。

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南韓隊先發投手蘇衍準。（記者龔乃玠攝）

然而，蘇衍準今對中國隊投得相當辛苦，前3局都被敲出安打。5局下，他被九棒嵩蘊琦敲三壘安打，1出局後再投出保送，被換下場，無奈接替的崔里勁大放火，一上場就被中國三棒楊晉敲適時二壘安打，敲回2分打點，都算在蘇衍準頭上。

南韓隊蘇衍準無力壓制中國隊。（記者龔乃玠攝）

楊晉不只為中國攻下關鍵2分，7局下更大棒一揮，將球轟出右外野大牆，添加1分保險，一度為中國取得3：0領先。

中國隊在6局上演出美技，讓南韓隊敲出車步邊二壘安打卻因跑過頭而死在二壘。（記者龔乃玠攝）

南韓被封鎖7局才展開反攻，靠安打和2次保送攻佔滿壘，先靠滾地球跑回1分，隨後中途上場的U18捕手姜顯宇，在2出局擊出救命安打，一棒2分追平戰局，雙方殺至突破僵局制的延長賽。

南韓隊捕手姜顯宇。（記者龔乃玠攝）

然而，南韓在10局上1出局二、三壘有人意外沒有攻下分數，中國把握住機會，先選保送擠成滿壘，最後陳俊鵬靠滾地球，南韓隊沒能攔下來，中國隊攻下再見分。

中國隊幾乎全隊都有美國獨立聯盟經驗，從去年5月投入德州天豬隊訓練2季，以今天開轟猛打賞的楊晉為例，本季出賽80場，打擊率從上季0.220升至0.230，帳面成績看似普普，在亞錦賽首戰展現訓練成果。

南韓前次在亞錦賽輸中國是2005年，當時在季軍戰以3：4飲恨，不過全隊都由大學生組成，今年添加4位U18戰將，依然苦吞14年來首場敗仗。

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