晴時多雲

NBA》「字母哥」掛病號 公鹿仍奪下熱身賽4連勝

2019/10/14 15:24

米德爾頓拿下全場最高的22分。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今客場出戰巫師，儘管球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役掛病號缺陣，但公鹿仍靠著米德爾頓（Khris Middleton）與伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）合砍40分的帶領下，終場以115：108擊退巫師，成功收下熱身賽4連勝。

前三節打完雙方膠著，公鹿帶著1分領先進入第四節。比賽來到決勝節，後衛馬修斯（Wesley Matthews）與希爾（George Hill）連拿4分幫助公鹿取得5分領先。

末段巫師後衛斯科菲爾德（Admiral Schofield）2罰全中，率隊追平。不過公鹿後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）很快回敬中距離，隨後前鋒班德（Dragan Bender）再砍進關鍵3分球，最終公鹿以7分差取勝。

此役米德爾頓拿下全場最高的22分，伊利亞索瓦與布朗（Sterling Brown）各砍18分，迪文森佐與班德分別挹注13、12分。巫師方面則以畢爾（Bradley Beal）的20分為最佳，而八村壘則拿下10分12籃板的雙十成績。

八村壘拿下雙十成績。（資料照，路透）

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