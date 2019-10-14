MLB》有捨才有得！道奇年年飲恨 美媒籲該痛定思痛送走新秀

道奇今年在首輪就遭到淘汰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前於國聯分區系列賽遭到國民淘汰，對於這支例行賽常勝軍年年在季後賽無功而返，洛杉機媒體日前一針見血指出，道奇應該更果斷地送出農場新秀、才有可能換得一座世界大賽冠軍。

道奇隊已經連續7年拿下國聯西區冠軍，但自從1988年後就未曾奪冠，《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）日前撰文指出，道奇隊現階段的操作雖然保證了每年都能以分區冠軍之姿殺進季後賽，卻也凸顯出他們未有放手一搏的勇氣。

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小熊在奪冠當年交易來查普曼。（資料照，今日美國）

托瑞斯。（資料照，法新社）

赫南德茲在文中舉了2016年小熊大膽將包括大物新秀托瑞斯（Gleyber Torres）在內的4名球員送至洋基，並換來終結者查普曼（Aroldis Chapman），結果就是他們一舉打破「山羊魔咒」、奪得暌違108年的金盃。現在托瑞斯的表現大家當然有目共睹，而小熊今年更是連季後賽都進不了，赫南德茲表示這樣的狀況雖然可惜，但這就是冠軍必須付出的代價。另外太空人也有同樣的例子，2017年831大限前一刻，他們送走了3位Top10的新秀到老虎、並吸收了超過6000萬的薪水，才換來強投韋蘭德（Justin Verlander），最後同樣笑著拿下一座冠軍。

韋蘭德。（資料照，法新社）

道奇隊一直都是非常會培養選手的球隊，目前球隊年輕主力包括貝林傑（Cody Bellinger）、畢爾勒（Walker Buehler），都出身自道奇農場，今年更有包括像是外野手維杜戈（Alex Verdugo） 、捕手史密斯（Will Smith）及投手梅伊（Dustin May）等人陸續登場，然而赫南德茲在文中寫道，若早幾年將這些選手交易出去、換來關鍵球員，或許情況便會大不相同。

維杜戈是今年道奇表現最亮眼的新秀。（資料照，美聯社）

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