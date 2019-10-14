NBA》莫雷挺港風暴哈登不回應 火箭主帥丹東尼依舊低調

哈登。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕火箭隊結束海外熱身賽，返回休士頓訓練基地，這也是總管莫雷（Daryl Morey）挺港風波之後，全隊首度在自家美國媒體面前受訪，

曾在第一時間公開道歉的哈登（James Harden），兩天後又改口支持NBA主席席佛（Adam Silver），如今「大鬍子」學乖了，乾脆不再對外表達任何看法。

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「我不碰這個話題，只想遠離它。」哈登強調，現在火箭全神貫注在新球季賽事，「會發生就是會發生，我們只能專注在自己能控制的。這趟旅程是很棒經驗，我們也會加緊腳步追求進步。」例行賽進入最後倒數階段，「大鬍子」期待火箭能有好的開始，「記得去年我們開局表現並不理想，害得大家不得不從谷底掙扎爬出。我們得避免重蹈覆轍，若想打出強勢開局，最好就從現在開始。」

儘管NBA與中國合作關係依舊緊張，但近來雙方傾向冷處理，火箭總教頭丹東尼（Mike D'Antoni）對抵制衝突深感遺憾，也希望媒體焦點回歸球賽，「就如我所說的，我們還有任務要完成。」見慣風浪的丹東尼，並不擔心球員心情受衝擊或影響，「我想大家還能處理這一切。我們該做的就是繼續打球，這是球員所能做的，讓NBA官方與火箭高層去解決問題。」

火箭總教頭丹東尼。（資料照，法新社）

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