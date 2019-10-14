亞錦賽Live》陳偉志、張進德接連長打 台灣3：0香港

台灣隊力拚東奧資格賽參賽權。（資料照，記者林正堃攝）

第一局

1上，鄭祐豪首局投出三上三下，盧灝霖擊出二壘滾地球刺殺出局，陳卓喬敲中外野飛球接殺，何華生擊出一壘界外球接殺出局。

1下，戴如量擊出游擊滾地球，靠著對手的傳球失誤上壘，楊振裕獲得四壞球保送，陳偉志擊出左外野三壘安打，一舉打回2分，張進德再補上中外野二壘安打，打回第3分。

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賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕第29屆亞洲棒球錦標賽今（14）日盛大登場，前2名的隊伍將取得2020東京奧運「6搶1資格賽」參賽門票，台灣隊今晚6點半將迎戰香港，首戰推出效力桃園航空城隊右投鄭祐豪掛帥先發，旅美球星張進德擔任第五棒指定打擊，旅美大聯盟好手林子偉、張育成則沒有先發。

台灣隊先發陣容

1.戴如量 左外野

2.楊振裕 右外野

3.陳偉志 三壘

4.姜建銘 一壘

5.張進德 指定打擊

6.林 瀚 二壘

7.廖俊凱 游擊

8.黃佳瑋 捕手

9.陳敏賜 中外野

先發投手：鄭祐豪

謝柏賢。（記者林正堃攝）

鄧愷威。（記者林正堃攝）

鄧愷威。（記者林正堃攝）

張育成。（記者林正堃攝）

張育成。（記者林正堃攝）

張進德。（記者林正堃攝）

張進德。（記者林正堃攝）

林子偉。（記者林正堃攝）

林子偉。（記者林正堃攝）

陳柏毓。（記者林正堃攝）

陳柏毓。（記者林正堃攝）

吳昇峰。（記者林正堃攝）

吳昇峰。（記者林正堃攝）

姜建銘。（記者林正堃攝）

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