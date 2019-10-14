體操》中國世錦賽0金還輸菲律賓 慘寫26年來最差成績

去年拿下4金的體操強權中國隊，今年僅以3銀2銅作收，寫下26年以來最差成績。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年斯圖加特世界錦標賽昨晚落幕，台灣靠著「鞍馬王子」李智凱奪銀改寫去年銅牌紀錄，美國隊笑擁5金2銀1銅連兩年在體操世錦賽獎牌榜稱霸，不過去年拿下4金的體操強權中國隊，今年僅以3銀2銅作收，不但遭土耳其、菲律賓超車，無緣金牌也寫下自1993年以來最差成績。

本屆中國隊出現多次失誤，8號登場的女團決賽，隊長劉婷婷發聲三次掉下器械的重大失誤連帶影響團隊成績，最終以第四名作收，寫下16年來首次女團無牌紀錄。9號男團決賽，前5項處於領先的中國，因孫煒在單槓不慎失誤，讓俄羅斯上演逆轉秀，也痛失金牌；11號的男子全能決賽，肖若騰也在最後的單槓項目掉下器械，拱手讓出獎牌。

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中國女團決賽頻失誤，遭義大利超車，16年來首度無緣獎牌。（資料照，美聯社）

孫煒在單槓發生失誤。（資料照，路透）

進入東京奧運週期後，世界列強板塊也出現不少變化，男子體操呈現出多國爭霸的局面，女子體操則由美國稱霸，而相隔26年世錦賽再度無金牌，也代表中國體操實力正逐年下滑，如今距離東京奧運僅剩10個月，繼2016年里約僅拿2銀2銅後，中國隊再遭滑鐵盧，想在東奧奪金恐怕更加險峻。

男團決賽，大半場取得領先的中國隊，因孫煒在單槓不慎失誤，讓俄羅斯上演逆轉秀，也痛失金牌。（法新社）

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