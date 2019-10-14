棒球》巨人盃全國青棒錦標賽開打 傳統強隊再碰頭

台南市巨人盃全國青棒錦標賽14日至19日在台南4處場地同步開打。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］台南市巨人盃全國青棒錦標賽今天在台南開打，來自全國11縣市24支隊伍爭奪冠軍盃，去年的冠軍桃園平鎮高中與新北穀保家商、高雄高苑工商等傳統強隊再碰頭，去年拿下亞軍及並列第3名的地主球隊南英商工、善化高中實力也不容小覷，賽事精彩可期。

巨人盃全國青棒賽今年邁入第8屆，14日至19日在台南小北B棒球場、善化棒球場、嘉南藥理大學棒球場及南英棒球場同步舉行，今天下午舉行開幕式，由善化高中熱舞社表演揭開序幕，各隊好手齊聚，地主台南市共有善化高中、台南海事、南英商工參賽。

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善化高中教練李國峰表示，全國共有50所高中職有棒球隊，巨人盃舉辦多年來已建立口碑，加上賽事為期5天，每年都有許多球隊報名，但礙於人力及經費等條件考量，每屆最多只能有24隊參加，因此，每年開放報名1天就已額滿，還有許多隊伍期待候補。而巨人盃之後，黑豹旗全國高中棒球大賽也將接著開打，因此巨人盃也常被視為黑豹旗的前哨戰。

台南市巨人盃全國青棒錦標賽14日至19日在台南4處場地同步開打。（記者劉婉君攝）

巨人盃全國青棒賽共分為4組進行比賽，A組在善化國小棒球場舉行，善化高中今天上午對戰中興高中，雙方以1比1握手言和，17日中興高中與嘉義高中的賽事也相當受到關注；B組於南英商工棒球場進行，明天地主隊南英商工將對上花蓮體中；C組在小北B棒球場進行，玉里高中與平鎮高中之爭將於 17日登場；D組在嘉南藥理大學棒球場舉辦，明天美和高中與穀保家商的賽事，亦是精彩可期。其餘賽事可上台南市巨人盃全國青棒錦標賽粉絲頁查詢。

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