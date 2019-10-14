足球》台灣男足遇近10年最強對手 澳洲主帥：要完封台灣

台灣男足明資格賽主場出戰澳洲拚勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕世界盃男足亞洲區資格賽，台灣隊將於明晚7點40分在高雄國家體育場碰上強敵澳洲。

兩國成人國家隊近三次交手，台灣一球未進，還被狂轟23球，幾乎毫無抵抗力。但台灣總教練蘭卡斯特仍鼓勵選手，「不要用恐懼的心情出賽，相信自己，就有機會創造奇蹟。」

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排名世界第44的澳洲是國際足壇頂尖勁旅，本屆資格賽陣中有各2名效力於英超和德甲的球星，另外還有9名球員在上屆世足會內賽的名單中，星光熠熠，被認為是台灣近10年在國際賽遇到的最強對手。

澳洲主帥阿諾德（Graham Arnold）表示，「會排出最強陣容迎敵，目標是要完封台灣。」

蘭卡斯特認為，「此役是艱辛的戰役，澳洲預期會主導大部分的攻勢。但足球有趣的地方就在此，不是持、控球率高的球隊就會贏，弱隊只有做好防守，伺機而動，就有機會爆冷。」

中場大將溫智豪，是本屆資格賽唯一進球的台灣球員，他表示，「澳洲身材和實力都遠優於台灣；我認為前15分鐘是關鍵，若能堅守不失，對方會越踢越毛躁，我們就有機會反擊。」

台灣前役爆冷不敵尼泊爾，主場吞下二連敗，是B組5國中唯一0積分的球隊，晉級機會渺茫。

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