SBL》17名洋將來台討生活 台灣男籃主帥帕克推薦5人

第17季SBL超級籃球聯賽明日下午3點舉行首屆洋將選秀會，今日17名洋將抵台加上前來磨練經驗的政治大學外籍中鋒聶歐瑪，全部在台北中正運動中心進行體能、投籃及5對5對抗。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第17季SBL超級籃球聯賽明日下午3點舉行首屆洋將選秀會，今日17名洋將抵台加上前來磨練經驗的政治大學外籍中鋒聶歐瑪，全部在台北中正運動中心進行體能、投籃及5對5對抗，由台灣男籃主帥帕克擔任總教練，而SBL 5球團的教練、人員全數到齊，期待能在這次選秀會挖到寶。

首屆洋將選秀順位依序為台銀、九太、裕隆、璞園及台啤，至於台銀在9月花蓮觀護盃已搶先測試來自杜克大學的瓊斯（Matt Jones）及喬治亞理工的米歇爾（Charles Mitchell），金酒則是簽下伊朗在世界盃的成員加拉米普爾（Aaron Geramipoor）和光州世大運美國隊國手維克（Lagerald Vick），兩隊恐怕都不會在明日選秀會出手。

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原報名參加選秀3人未抵台，分別是效力孟斐斯灰熊J.亞當斯（Jordan Adams）、亞特蘭大老鷹I.強森（Ivan Johnson）及洛斯（Earnest Ross）。為讓測驗能夠完整，帕克決定邀請聶歐瑪，他也能藉由跟諸多經驗豐富的洋將對抗，增加實力。

17名洋將從早上進行身高、體重檢測，以及安排3趟90秒投籃測試，下午則進行快攻、戰術跑位、3對3及5對5對抗等，明日早上將再進行5對5對抗。台啤總教練周俊三透露，可以藉由對抗賽，看出球員的拚勁，而他們已決定先簽下上季效力陣中的211公分烏克蘭長人塞瑟夫，這次選秀會鎖定小號洋將。

帕克這次負責操盤整個訓練，他推薦5位具備打SBL的球員，分別是連3年榮膺德魯聯賽MVP的塞森（Franklin Session）、杭特（Marlon Hunter）、馬丁（Malik Martin）、華盛頓（Curtis Washington）以及上季曾在NBA底特律活塞出賽1場的洛夫頓（Zach Lofton）。

帕克推薦選手馬丁（Malik Martin）。（記者林岳甫攝）

杭特（Marlon Hunter，左）是帕克的推薦人選。（記者林岳甫攝）

上季曾在NBA底特律活塞出賽1場的洛夫頓（Zach Lofton）是帕克的推薦人選。（記者林岳甫攝）

華盛頓（Curtis Washington）獲得帕克的推薦。（記者林岳甫攝）

連3年榮膺德魯聯賽MVP的塞森（Franklin Session）不只讓帕克印象深刻，各隊教練也都覺得他身手不錯。（記者林岳甫攝）

帕克。（記者林岳甫攝）

台啤總教練周俊三（中）。（記者林岳甫攝）

裕隆執行教練李啟億（中）及助理教練周士淵（右）。（記者林岳甫攝）

璞園總教練麥班達。（記者林岳甫攝）

九太科技也有球隊高層到場。（記者林岳甫攝）

台銀教練團。（記者林岳甫攝）

台啤總教練周俊三與助理教練王建惟。（記者林岳甫攝）

湯普森（Dijon Thompson）是本屆報名洋將最老，已經36歲。（記者林岳甫攝）

22歲艾薩特（Isaac Asrat）是來台討生活的最年輕洋將。（記者林岳甫攝）

政大外籍中鋒聶歐瑪來學習經驗。（記者林岳甫攝）

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