棒球》 讓世界看見台灣！「棒球@台灣」試映會登場

黃承富先生將「棒球@台灣」電子書版權捐贈予台灣棒球名人堂協會。（神準國際行銷提供）

〔體育中新／綜合報導〕【棒球@台灣】紀錄片/電子書試映會今（14）日下午於華山文創園區光點華山電影館A-TWO廳登場，展示【棒球@台灣】 、【Baseball @Taiwan】、【野球@台湾】中英日文版的紀錄片/電子書，讓台灣人看見台灣的棒球文化，也讓世界看見台灣的軟實力。

國際棒球作家黃承富，在今日台北試映會時，特將【棒球@台灣】限量珍藏版6套版權，贈與台灣棒球名人堂協會，由黃瑛坡理事長代表接受，將由台灣棒球名人堂協會轉贈給美國、日本、加拿大、古巴、韓國棒球名人堂，作為國際棒球交流，以宏揚台灣的棒球文化，並讓世界看見台灣。

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棒球作家黃承富先生，近40年縱横國內外棒球領域，常有國內外人士好奇的問他，為什麼台灣棒球百年來堅毅而強悍的存在？黃承富點出了幾個蛻變的轉折點，像是孕育出原住民選手種子的花蓮能高棒球，以及嘉農KANO、紅葉少棒傳奇、三級棒球的瘋狂週期、1984洛杉磯奧運表演賽及1990中華職棒的誕生，每個故事之間都環環相扣，相互激蕩著。

在【棒球@台灣】的作品裡，作者黃承富用他獨特的視角，並嘗試以紀錄片與電子書交織的方式，說出這個曾經發生在台灣100年的棒球故事，他認為這也是未來新媒體時代的趨勢。

國際棒球作家黃承富先生最新作品「棒球@台灣」介紹台灣棒球百年歷史發展的故事。（神準國際行銷提供）

教育部體育署代表呂映諄、立委張廖萬堅、中華民國棒球協會副理事長余政憲、趙士強等，均對於黃承富將這部【棒球@台灣】作為他的封筆之作，在感佩之餘，也期待更多的有志之士，接力挖掘更多的台灣棒球故事，並加以代代傳承下去。

【棒球@台灣】首映會將於10月23日從嘉義市、嘉義大學出發。接下來，11月23~26日在高雄美濃徐生明國際少棒賽期間現場放映。之後，作全台巡迴播出，2020年再巡迴美國、日本、加拿大持續放映，讓台灣濃郁的棒球味感染地球上有棒球活動的地方。

【棒球@台灣】中英日文版由神準國際行銷、完全運動智庫®共同出品，作者黃承富，影片配音為資深廣播人黃步昌，也歡迎企業或機關團體包場放映，可與神準國際行銷連絡。

由臺北市東園國小少棒隊為試映會帶來精采戰舞表演。（神準國際行銷提供）

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