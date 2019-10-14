中職》Fight For Taiwan！年度頒獎典禮門票15日中午開售

2019頒獎典禮球迷入場套票贈品。（聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019中華職棒年度獎項頒獎典禮將於10月29日（二）晚間，在桃園南方莊園里昂宴會廳登場。今年以「Fight For Taiwan」為主題，呼應世界12強棒球錦標賽，頒獎典禮除表揚選手優異成果外，同時也將舉辦台灣隊壯行儀式，為台灣隊集氣，在世界12強棒球錦標賽創佳績。

中職邁入30週年，頒獎典禮開放球迷共同參與，和球員一同回憶過往榮光，同時為奮戰整年的中職球星們喝采，更為台灣隊集氣加油。因此，今年頒獎典禮推出限量120組500元的套票組合，明（15）日中午12時起於全家售票系統開放購票，民眾可到全家便利商店或是FamiTicket全網購票網搶購。購買套票的球迷可選擇A套CPBL CLASSIC泡麵碗及無人出局吸管組或B套無人出局老帽贈品。這是自2014年後，聯盟再度開放球迷進場觀禮，一同慶祝中華職棒30週年的年底盛事。

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售票請洽全台全家便利商店FamiPort或FamiTicket全網購票網：http://www.famiticket.com.tw

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