籃球》17名洋將僅是「SBL限定款」 帕克：看不到中意的歸化人選

帕克（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「新台灣人」Q.戴維斯近年飽受腰身所困，台灣男籃至今仍未找到合適人選頂替，而第17季SBL超級籃球聯賽首辦洋將選秀會，有一目的是從中找尋人才，但經過首日訓練，台灣男籃外籍總教練帕克直言，眼前這批球員的等級都無法成為國家隊的歸化選手。

17名洋將最年輕為22歲艾薩特（Isaac Asrat）、最老是36歲的湯普森（Dijon Thompson），他在2005年NBA選秀會被紐約尼克相中。今日早上進行身高、體重測量，最高為馬丁（Malik Martin）205公分，最矮則是艾薩特的182公分。

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台灣男籃少了Q.戴維斯助拳，近年在雅加達亞運、瓊斯盃都有恨天高的遺憾，需要一名能扛起禁區的歸化球員。

帕克這次負責進行訓練等課程，不只要讓SBL球隊璞園、裕隆、台啤、九太、台銀看球員身手，他也要評估是否有合適的歸化人選。

帕克即使對5名球員給予高度肯定，卻只是SBL限定款，若要進行歸化，他表示：「這批球員若打SBL是合適，但若要當國家隊選手，我覺得可以找到更好的。」

帕克對眼前這批洋將尚未看不上眼，他也有意美國、日本、菲律賓及中國等職業聯賽找尋，他認為這些國家的職業聯賽都有不少洋將，能去這些聯賽找到更適合台灣隊的新歸化。

馬丁（記者林岳甫攝）

22歲艾薩特是來台討生活的最年輕洋將。（記者林岳甫攝）

湯普森是本屆報名洋將最老，已經36歲。（記者林岳甫攝）

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