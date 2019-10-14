籃球》騰訊複播NBA中國外交部龜縮回應 愛國網友再崩潰

騰訊復播NBA，外交部發言人耿爽

言不及義的回應，讓中國網友再度崩潰。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上發文挺港，導致中國網友群情激憤，中國NBA最大的官方轉播頻道《騰訊體育》也宣布暫停NBA熱身賽轉播，不過今有網友發現《騰訊體育》竟悄悄恢復直播，而中國外交部發言人耿爽今被詢問相關問題時，回應又不少中國網友直接崩潰。

NBA總裁席爾瓦日前表示他看到某些媒體暗示NBA不支持莫雷，但實際上他們相當支持莫雷，支持任何人「行使言論自由」、「政治表達自由」的權利，讓中國網友怒喊抵制NBA，中央廣播電視總台央視體育頻道發表聲明痛批席爾瓦。

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《央視》與《騰訊體育》體育相繼宣布立刻暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，同時立即清查涉及NBA的一切合作交流，外交部發言人耿爽當時更強硬表示，「和中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。」

不過今有中國網友發現《騰訊體育》的NBA節目表，已經恢復部分比賽的轉播服務，今早也開始直播公牛對暴龍以及以色列馬卡比對灰狼的兩場比賽，而之前上海、深圳兩場中國賽的爆滿已狠狠打臉線上網友，沒想到這次連轉播單位都恢復直播，更讓高喊抵制NBA的中國網友一頭霧水。

有中國網友發現《騰訊體育》的NBA節目表，已經恢復部分比賽的轉播服務。（圖擷自網路）

之前態度相當強硬的耿爽先前在例行記者會被詢問關於NBA的看法時，態度似乎就已開始軟化，今（14）日又被記者問到關於《騰訊體育》復播NBA一事時，僅四兩撥千金地表示，「我們一般不對個別企業具體的商業行為做出評論。如果你很關心，我建議你直接去找企業了解。」

隨後耿爽更強調，體育方面的交流一直對增進中美友好、推進兩國關係發展發揮強而有力作用，無論在中國、在美國還是在世界其他地方，開展交流合作的一個重要前提就是要相互尊重。

對於官方敷衍的態度，讓許多中國網友再度崩潰，紛嘆「外交部也圓不過來了吧」、「真是毫無骨氣！NBA直播再現，席爾瓦憑啥向我們道歉」、「在這樣搞下去，人心都散了...」、「骨頭就不能再硬點嗎」、「在利益面前，愛國算個球...散了吧愛國的群眾」。

儘管中國網友揚言抵制NBA，不過兩場中國NBA熱身賽，仍湧進爆滿球迷進場。（資料照，美聯社）

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