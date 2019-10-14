亞錦賽》台灣球迷高舉「光復香港」 香港球員比讚、揮手致意

球賽結束後，香港球員看見聲援香港反送中的民眾，球員也脫帽鞠躬致意。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕亞錦賽台灣香港戰，看台上有一群台灣球迷高舉「光復香港」的布條，為香港隊和反送中運動加油，賽後香港隊也注意到他們，還向他們揮手致意試圖感謝應援。

台灣隊以17：2提前5局扣倒香港，比賽期間有一群台灣球迷戴黑色口罩，拿著自製標語「台灣加油、香港加油」、「FREE HK 香港加油」、「為台灣奮戰」、「STAND WITH HONG KONG」，還有黃色布條「護台抗中、香港自由」，以及黑色大布條「光復香港，時代革命」，賣力為台港加油。

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一名男球迷表示，香港人最近遇到困難處境，「我們台灣人可做的事情就是幫他們加油，很單純。」

賽後台灣和香港兩隊在投手丘前大合照，拍完照片回到休息室時，香港隊球員看往高舉黑色大布條的台灣球迷們，揮手向他們致意，還有部分球員比讚，台灣球迷也用廣東話向他們喊聲。

球賽結束後，香港球員看見聲援香港反送中的民眾，球員也脫帽鞠躬致意。（記者林正堃攝）

球賽結束後，香港球員看見聲援香港反送中的民眾，球員也豎起大拇指致意。（記者林正堃攝）

球賽結束後，香港球員看見聲援香港反送中的民眾，球員也脫帽鞠躬致意。（記者林正堃攝）

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