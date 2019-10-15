NBA》席爾瓦希望球員表態支持言論自由 「大帝」詹姆斯怒回絕

詹姆斯認為在球員發聲之前，聯盟有必要先讓他們瞭解現在的狀況。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺自由、撐香港」推特發文起頭後，讓中國人不滿，對此，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）仍強調會堅守言論自由，他也希望球員跟教練都能表態力挺，但詹姆斯（LeBron James）直接正面回絕。

當莫雷挺港發文不斷發酵，NBA與中國分歧擴大，席爾瓦發表聲明，力挺言論自由的核心價值，也親征至中國與相關單位商談尋求共識，《The Athletic》Shams Charania今報導，與此同時，席爾瓦也與參與兩場中國熱身賽的籃網及湖人隊開會，希望球員能在媒體面前支持言論自由的看法。

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不過，詹姆斯直接在所有人面前對著席爾瓦表示，他認為在球員發聲之前，席爾瓦得讓他們瞭解現在的狀況，且在媒體面前回答NBA與中國的所有問題，若無法這樣做，就讓球員承擔所有責任是相當不公平的。

一名球員也認同詹姆斯的看法，「為什麼我們要冒著風險談論關於中國的事情，而不是聯盟先站出來回答？」他認為，當球員發表牽涉到政治議題的意見，對於還在中國的兩隊成員都可能已經有人身安全的疑慮，

最終，兩場熱身賽都沒有舉行賽前及賽後記者會，讓球員避免敏感議題，專心比賽，所幸最終比賽也都成功舉行且順利落幕，兩隊也都已飛回美國，備戰新賽季。

NBA總裁席爾瓦曾希望球員跟教練都能表態力挺言論自由。（資料照，路透社）

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