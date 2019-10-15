日職》選手層薄弱！連兩年遭軟銀痛扁 西武要建立三軍

西武獅連兩年在高潮系列賽不敵軟銀。（圖片取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅連兩年奪太平洋聯盟優勝，但在季後賽高潮系列賽時都慘遭軟銀痛宰。為了增加戰力，西武將導入「三軍制」，本月17日的選秀會將選入多名育成選手。

《Sponochi Annex》報導，西武獅在高潮系列賽決勝輪時，吞下4連敗遭到淘汰，顯見和已經實行三軍制的軟銀，有實力上的差距。西武監督辻發彥也說，「深切感受到選手層的薄弱，必須培養年輕選手。」

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西武獅今年7月建立全12球團最大的室內練習場，還有新的宿舍，三軍除了比賽外，還創造出讓育成選手們提升實力的環境。

《Sponochi Annex》指出，今年進軍日本大賽的軟銀、以及讀賣巨人，都設有三軍。軟銀最早是在2011年導入三軍制，除了和獨立聯盟、社會人球隊進行70至80場比賽外，還遠征南韓，和KBO聯盟的二軍進行交流賽。

巨人則是在2016年開始建立三軍制；廣島雖然也有三軍，但主要以傷兵的復健訓練為主。

軟銀王牌千賀滉大當初是在2010年以育成選手身分進入職棒，2011年軟銀導入三軍制度，千賀滉大的職業生涯首年就在三軍度過，隔年就升格為支配下選手，一路成長，如今更成軟銀當家ACE。

西武監督辻發彥。（資料照，記者黃志源攝）

千賀滉大。（資料照，美聯社）

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