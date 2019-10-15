MLB》背水一戰力挺王牌！ 紅雀二壘手首局上演精采美技（影音）

Didn't take long for @KoltenWong to make the highlight reel... pic.twitter.com/8w146Vwttj — St. Louis Cardinals （@Cardinals） 2019年10月14日

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍戰紅雀在主場2連敗後作客國民，背水一戰推出當家王牌佛雷爾提（Jack Flaherty）先發、尋求首勝開張，而今天隊友守備也相當捧場，二壘手王寇頓（Kolten Wong）第1局就有美技演出，攔截了一支國民快腿透納（Trea Turner）可能形成的穿越安打，避免開局首打席就有人上壘的危機。

國民開路先鋒透納今一上來直接選第1顆球做攻擊，擊出正朝投手丘的強勁球，佛雷爾提沒有攔住，眼看球就要穿越至中外野，王寇頓突然竄出、一把將球撈起，並迅速轉身傳向一壘完成刺殺。

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根據數據顯示，這顆球的擊球初速高達111.7英哩，而透納的衝刺速度則為31.8英尺/秒，一般來說在大聯盟30英尺/秒的速度就算非常頂尖，因此也凸顯了這項美技的難度。

王寇頓本季除不時上演美技，進階守備數據DRS也在大聯盟所有二壘手中傲視群雄，今年有機會拿下生涯首座金手套。

王寇頓首局就上演美技。（法新社）

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