足球》種族歧視、納粹手勢又現於球場 英格蘭保加利亞之戰被迫暫停2次

在英格蘭與保加利亞之戰中，因球迷做出種族歧視行為，導致比賽被迫中斷2次。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲國家盃資格賽A組，在英格蘭作客保加利亞的比賽中，因看台上保加利亞球迷對著英格蘭球員做出帶有種族歧視的行為，並且做出象徵納粹精神的敬禮手勢，使得裁判於上半場暫停比賽兩次，最終英格蘭還是以6：0血洗保加利亞，15分積分持續穩居A組龍頭寶座。

上半場比賽第27分鐘，保加利亞球迷開始鼓譟，用模仿猴子叫聲、這個具有種族歧視的行為，伺候英格蘭陣中非裔的球員，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）便上前找裁判討論，裁判因此暫停了比賽。到比賽第42分鐘，英格蘭主帥上前找裁判抱怨主隊球迷的差勁行徑，比賽再度停止，在中止比賽數分鐘後，比賽才又重新展開。

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除了模仿猴子叫聲外，些許保加利亞的球迷還在看台上做出「納粹敬禮」，這充滿爭議、歧視，甚至在某些國家是違法的動作。保加利亞球迷在比賽中的脫序行為，讓球場一度用廣播提醒球迷，種族歧視在足球場是不被容許的，因此裁判暫停了比賽。

保加利亞球迷此舉已非初犯，在先前對上捷克和科索沃的比賽中，球迷已經犯過嚴重的種族歧視行為，導致足協懲罰保加利亞這場比賽，球場有些區塊是被關閉、不開放的，這回球迷再度失控，下次的裁罰肯定會更加嚴重。

「我個人是沒聽到球迷們對球員做出不當的行為，我只知道裁判突然暫停了比賽。」保加利亞主帥巴拉科夫（Krasimir Balakov）在賽後卻不滿地表示：「我必須得說這種不能被容忍的行為可不是只有我們的球迷，英格蘭的球迷也是。」

接著巴拉科夫說到：「他們（指英格蘭球迷）在唱保加利亞國歌時叫囂、吹口哨，相當不尊重我們，當比賽進入下半場時，他們也開始用一些不當言詞攻擊我們的球迷。」

保加利亞主帥巴拉科夫（圖左）。（歐新社）

保加利亞球迷在看台上做出納粹敬禮手勢。（法新社）

保加利亞球迷高舉寫有「NO RESPECT」字樣的T恤，圖樣是改編自歐足聯的「RESPECT」口號和字樣。（路透社）

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