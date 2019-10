MLB》狂！前半局先展魚躍美技 國民重砲再單手撈出神奇二壘安

〔體育中心/綜合報導〕挾著國聯冠軍系列賽2:0優勢的國民隊今回到華盛頓主場,除有強投史崔斯柏格(Stephen Strasburg)坐鎮,打擊也在3局下就有所攻勢,單局4支安打得到4分,其中兩出局後當家三壘手倫登(Anthony Rendon)單手一揮就神奇地撈出一支二壘安打,成為國民該局攻下大局的關鍵。

倫登今攻守俱佳,3局上無人出局時展現魚躍美技、飛撲了一顆紅雀游擊手德容(Paul DeJong)的強勁滾地球、幫隊友沒收一支安打。

Anthony Rendon is just an absolute stud pic.twitter.com/1KRK21KHj7