MLB》狂！前半局先展魚躍美技 國民重砲再單手撈出神奇二壘安

〔體育中心／綜合報導〕挾著國聯冠軍系列賽2：0優勢的國民隊今回到華盛頓主場，除有強投史崔斯柏格（Stephen Strasburg）坐鎮，打擊也在3局下就有所攻勢，單局4支安打得到4分，其中兩出局後當家三壘手倫登（Anthony Rendon）單手一揮就神奇地撈出一支二壘安打，成為國民該局攻下大局的關鍵。

倫登今攻守俱佳，3局上無人出局時展現魚躍美技、飛撲了一顆紅雀游擊手德容（Paul DeJong）的強勁滾地球、幫隊友沒收一支安打。

請繼續往下閱讀...

Anthony Rendon is just an absolute stud pic.twitter.com/1KRK21KHj7 — Starting 9 （@Starting9） 2019年10月15日

該局下半輪到國民進攻，羅布列斯（Victor Robles）先敲安上到一壘，接著投手史崔斯柏格犧牲觸擊、推進跑者，兩出局後伊頓（Adam Eaton） 先敲出帶有1分打點的一壘安打、國民先馳得點，接著倫登的打席在球數來到2好1壞時、面對紅雀王牌佛雷爾提（Jack Flaherty）一顆外角滑球，他竟只用左手揮擊就一棒撈出左外野方向的飛球，外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）全力衝刺、嘗試正面滑接但並未成功，最後讓球落地，一壘上的伊頓也跑回來攻下第二分。

倫登上到二壘後，佛雷爾提再保送索托，接著兩名跑者因暴投上到二、三壘，季後賽屢屢上演關鍵一擊的老將肯德瑞克（Howie Kendrick）此時又建功，敲出帶有2分打點的二壘安打，前4局打完，國民目前以4：0領先。

倫登單手撈出二壘安打。（歐新社）

歐蘇納未能完成接殺。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法