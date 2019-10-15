MLB》「天才小史」7局狂飆12K宰紅雀 國民三連勝聽牌

〔體育中心／綜合報導〕國家聯盟冠軍賽第3戰，國民雙王牌之一的「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）主投7局僅失1分非自責，狂飆12次三振，幫助球隊以8：1擊敗紅雀，國民3連勝聽牌。

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國民3局下展開攻勢，羅布列斯（Victor Robles）敲安上壘，並靠史崔斯柏格犧牲短打護送上二壘。2出局後，伊頓（Adam Eaton）敲安、倫登（Anthony Rendo）揮出二壘安打，國民連拿2分。索托（Juan Soto）選到保送，接著紅雀先發佛雷爾提（Jack Flaherty）發生暴投，讓國民攻占二、三壘，36歲老將肯德瑞克（Howie Kendrick）敲帶有2分打點的二壘安打，助國民單局攻下4分。

「天才小史」史崔斯柏格。（法新社）

國民隊5局下再靠肯德瑞克、齊默曼（Ryan Zimmerman）的連兩支二壘安打，追加2分。6局下羅布列斯揮出陽春彈，擴大分差。

7局上史崔斯柏格遇到危機，紅雀馬丁尼茲（Jose Martinez）、莫里納（Yadier Molina）連續敲安，雖然三振艾德曼（Tommy Edman），德容（Paul DeJong）敲左外野安打，國民外野手索托傳本壘時丟偏，讓紅雀攻下1分。史崔斯柏格及時穩定，連續三振代打的威特斯（Matt Wieters）、佛勒（Dexter Fowler），化解失分危機。

國民打線在7局下齊默曼的適時安打再拿1分，終場以8：1獲勝，系列賽取得3：0的絕對優勢。

「天才小史」史崔斯柏格。（歐新社）

史崔斯柏格此戰投7局用117球，被敲7安失1分非自責，送出12次三振平季後賽生涯最佳，沒有任何保送，摘下今年季後賽的第3勝。紅雀先發佛雷爾提僅投4局失4分吞敗。

史崔斯柏格生涯在季後賽共41局投球，賞57K、僅出現5次保送，防禦率僅1.10，根據《MLB Stats》指出，史崔斯柏格在季後賽防禦率，可排在大聯盟史上第三低，僅次於傳奇左投柯法斯（Sandy Koufax）的0.95、以及馬修森（Christy Mathewson）的1.06。

國民打線全場出現11支安打，肯德瑞克單場3安3打點，他在今年季後賽得點圈有人時，出現5支安打，創下國民隊史新高紀錄。

肯德瑞克單場3安3打點。（美聯社）

羅布列斯開轟。（歐新社）

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