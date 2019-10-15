NBA》詹皇稱火箭總管「未被教育」美網友批：拍中國馬屁的膽小鬼

詹姆斯首度公開回應莫雷挺港風波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港風波持續延燒，NBA球星也紛紛在受訪時被問及此次事件，詹姆斯（LeBron James）隨湖人到中國時因為記者會被取消遲未表態，返抵美國後終於公開回應，詹姆斯表示莫雷並不了解現在情形如何、且沒有被教育怎麼面對這樣的情況。

籃網與湖人兩隊先前到中國上海與深圳兩個城市舉辦熱身賽，由於風波延燒、相關活動包括球迷之夜、賽前記者會等都遭到取消，兩隊球員也都未公開受訪，稍早《The Athletic》記者Shams Charania則報導，聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）在中國曾與兩隊開會，希望球員能在媒體面前表態支持言論自由，但被詹姆斯直接回絕，表示在了解所有狀況之前，球員沒有義務承擔這些責任。

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詹姆斯今在湖人與勇士熱身賽前對媒體公開表示，自己不想與莫雷結仇，「但我相信他並未被教育了解這樣的狀況。」詹姆斯指出，每個人當然都有言論自由，但若不在發表這些言論前先好好思考，就會有許多負面的事情發生。

此番言論立刻引來美國網友群起撻伐，紛紛表示不意外詹姆斯會拍中國馬屁、並稱社會正義與人權議題只有詹姆斯自己覺得重要的時候才算重要、更有網友痛心表示他一直以來都會力挺詹皇，「但到此為止了，根本就是一個膽小鬼！」

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