MLB》年齡不是問題！柳賢振投出生涯年 波拉斯要爭取大約

洛杉磯道奇南韓左投柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇南韓左投柳賢振今年繳出防禦率2.32的成績，生涯首奪國家聯盟防禦率王。由於柳賢振季後將成為自由球員，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）將幫他爭取大約。

柳賢振今年先發29場，繳出14勝5敗防禦率2.32的生涯年，吃下182.2局也是自2013年以來新高，單季賞163次三振創生涯新高，每局被上壘率為1.01。

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《韓聯社》報導，波拉斯被問到柳賢振的合約是聚焦在合約長度、還是金額時，他笑著比喻說，「這就像是，對於一輛車，想要引擎還是方向盤？你兩者都想要。」

波拉斯指出，柳賢振今年狀況終於達到「100％」，而且外界都看他現在的身體狀況，「他有一個塞揚的球季，是聯盟中最好的投手，我們對他的未來很興奮，而我們只是剛開始看到真正的柳賢振。」

波拉斯說，柳賢振向大聯盟證明他能投超過180局，雖然明年3月就滿33歲，他不認為因年紀大無法在自由市場獲得青睞的說法，「他的年紀是32歲，但事實是，在局數方面約像26歲、27歲的投手，而且他的手臂沒有投太多局數。這使他非常有價值。」

經紀人波拉斯。（資料照，美聯社）

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