NBA》獨行俠未來雙基石合攻36分 熱身賽輕取雷霆

東契奇攻下全場最多的19分，另有10籃板和7助攻的全能表現。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽獨行俠主場迎戰休賽季陣容大搬風的雷霆，獨行俠靠著未來的雙基石組合東契奇（Luka Doncic）和波辛傑斯（Kristaps Porzingis）合得37分的帶領下，終場以107：70大勝缺少數位主力的雷霆。

波辛傑斯（圖右）本場攻下17分13籃板。（美聯社）

獨行俠本場比賽4節得分皆超過25分，反觀雷霆進攻手感相當貧乏，在4節皆無單節破20分的狀況下，最終被獨行俠血洗37分。斯洛維尼亞的「歐陸金童」東契奇上場27分鐘，繳出19分，外帶10籃板和7助攻的雙十表現，新同學「獨角獸」波辛傑斯則是上場26分鐘，攻下17分13籃板。

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雷霆陣中今天有發揮的進攻點，僅兩位因PG交易案來到陣中的新同學加林納里（Danilo Gallinari）和吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現不錯，加林納里出賽22分鐘12投6中攻下16分，吉爾吉斯亞歷山大則是16投7中，也同樣拿下16分，另有8籃板的進帳，其他球員皆未能得分上雙。

雷霆本場讓明星控衛保羅（Chris Paul）、「水行俠」亞當斯（Steven Adams）2人休兵，此外防守大鎖A.羅伯森（Andre Roberson）則因左膝傷勢持續作壁上觀。

獨行俠在這場大勝後，拿下本季熱身賽首勝，目前1勝3敗，雷霆則是吞下熱身賽首敗，目前2勝1敗。

加林納里（圖右）本場攻下16分。（今日美國）

吉爾吉斯亞歷山大（圖左）本場挹注16分並列全隊最多。（法新社）

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