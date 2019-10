NBA》詹皇向中國跪了？ 美網友挖出昔日人權推文狠酸

詹姆斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭總管莫雷(Daryl Morey)日前在推特上發文挺港言論,遭到中國官方、網友們撻伐。NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)則力挺言論自由,但詹姆斯(LeBron James)今天受訪卻稱是莫雷沒有被教育了解這樣的情況,此番言論遭美國網友痛批,還有人更挖出詹姆斯一年前的言論,狠酸詹姆斯。

「是的,我們都有言論自由。」詹姆斯今天接受訪問時表示,「但同時,當你只想到自己,未考慮到其他人,負面影響就會發生。」他說自己不想和莫雷結仇,「但我認為他沒有接受過關於此情況的教育。他發聲了,很多人可能會受害,不僅是經濟上,還有身體、情感、精神上的。所以我們在推特發言都要小心,僅管我們有言論自由,但也有帶來很大的負面影響。」

詹姆斯也在推特上發文說,「讓我澄清一下,我不認為莫雷有想過這條推文發布後,會引發的後果。我沒有談推文的內容,別人可談論他。」接著他又發文說,「我的球隊和聯盟度過艱難的一週,我想人們需要了解一條推文或一則聲明,會對他人造成何種影響。我相信沒有人停下來並思考會發生什麼事情。」

不少美國網友紛紛批評詹姆斯向中國低頭,還有人挖出去年詹姆斯在美國黑人民權運動領袖馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)逝世50週年當天,在推特上PO出名言,「任何地方的不公不義,都威脅著所有地方的公平正義」、「當我們對重要的事變得沉默,我們人生便開始失去價值。」文末並標籤「謝謝你馬丁路德金恩50」,這則推文如今看起來格外諷刺。

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it.