NBA》詹皇向中國跪了？ 美網友挖出昔日人權推文狠酸

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上發文挺港言論，遭到中國官方、網友們撻伐。NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）則力挺言論自由，但詹姆斯（LeBron James）今天受訪卻稱是莫雷沒有被教育了解這樣的情況，此番言論遭美國網友痛批，還有人更挖出詹姆斯一年前的言論，狠酸詹姆斯。

「是的，我們都有言論自由。」詹姆斯今天接受訪問時表示，「但同時，當你只想到自己，未考慮到其他人，負面影響就會發生。」他說自己不想和莫雷結仇，「但我認為他沒有接受過關於此情況的教育。他發聲了，很多人可能會受害，不僅是經濟上，還有身體、情感、精神上的。所以我們在推特發言都要小心，僅管我們有言論自由，但也有帶來很大的負面影響。」

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詹姆斯也在推特上發文說，「讓我澄清一下，我不認為莫雷有想過這條推文發布後，會引發的後果。我沒有談推文的內容，別人可談論他。」接著他又發文說，「我的球隊和聯盟度過艱難的一週，我想人們需要了解一條推文或一則聲明，會對他人造成何種影響。我相信沒有人停下來並思考會發生什麼事情。」

不少美國網友紛紛批評詹姆斯向中國低頭，還有人挖出去年詹姆斯在美國黑人民權運動領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）逝世50週年當天，在推特上PO出名言，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義」、「當我們對重要的事變得沉默，我們人生便開始失去價值。」文末並標籤「謝謝你馬丁路德金恩50」，這則推文如今看起來格外諷刺。

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it. — LeBron James （@KingJames） October 15, 2019

詹姆斯在去年美國黑人民權運動領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）逝世50週年當天，在推特上PO出名言。（圖片取自推特）

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