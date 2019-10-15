MLB》兩度有機會披上洋基球衣 太空人王牌明恐讓紐約客心碎

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍系列戰洋基與太空人目前戰成1：1平手，兩隊明將在紐約展開關鍵第3戰，而銜命先發的太空人強投柯爾（Gerrit Cole）其實與敵隊洋基十分有淵源，《洛衫磯時報》今報導，柯爾除從小是死忠球迷外，更兩度有機會穿上洋基球衣，此次來到洋基主場能否繼續維持季後賽的神鬼表現值得期待。

柯爾雖在加州出生，但由於父親在紐約上州長大，耳濡目染之下從小就是個死忠的洋基迷。高中畢業之際，他已是名球速可接近100英哩、具有王牌潛力的投手，現在的經紀人、當時還是其顧問的波拉斯（Scott Boras）老早就對外放話，若想簽下柯爾，沒有天價的簽約金是絕對無法辦到的。許多球隊聽了當然都退避三舍，唯有一支球隊還是在首輪第28順位挑中柯爾，就是素有「邪惡帝國」之稱的洋基隊。

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波拉斯後來回憶，洋基確實提出非常豐厚的簽約金，但柯爾的父母考量一番後還是決定讓兒子先讀大學，3年後柯爾再次投入選秀，這次直接以壯元之姿加盟海盜隊。

2017年季末，海盜亟欲交易掉當家王牌，洋基也曾一度有可能成為柯爾新的落腳處，但最後傳出因海盜開的條件太高、被洋基總管凱許曼（Brian Cashman）拒絕，這樁交易最終告吹，柯爾最終披上太空人球衣。

由於始終得不到柯爾，洋基現在的命運就是明天關鍵一戰得面對在美聯分區賽2戰合計送出25K、防禦率僅0.57的恐怖強投。

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