MLB》偶像是基特和李維拉 柯爾如今卻讓洋基頭大

柯爾明將先發戰洋基。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕美聯冠軍戰第3場明天登場，太空人帶著1勝1敗到洋基踢館，派出的是陣中「勝利保證」柯爾；柯爾從小是洋基迷，他最崇拜基特和李維拉，如今卻成為洋基最頭痛的對手。

在加州出生的柯爾，從小受到父親影響，一直是洋基的球迷，但他在2008年被洋基在第1輪第28順位選中時，卻沒有披上條紋球衣，而選擇去唸大學。直到2011年選秀，柯爾獲海盜第一輪第一順位挑走，他才決定加盟，並於2013年6月12日在大聯盟初登板。

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「一定會很刺激的！我曾在洋基球場投過1場比賽，覺得非常有意思。」柯爾在賽前記者會上，對於明天先發顯得非常期待。但對洋基來說，可能就沒那麼興奮了，因為他們要對上的柯爾，是從5月28日至今24場先發（含季後賽）都未嘗敗績的連勝王牌。

柯爾提及的洋基球場登板已必須回溯至2015年5月19日，當時他還穿著海盜球衣、繳出6局失3分的優質內容。至於今年球季，柯爾則在4月10日於太空人主場迎戰洋基，他也繳出7局失3分的優質先發，只是無關勝敗。

但不管是4年前，還是今年4月，柯爾如今都已晉升到另一個等級，也讓洋基覺得更加棘手。柯爾季後將成為自由球員，也成為洋基有意網羅的對象，但此刻，洋基只想著如何對付這位令人頭痛的「洋基迷」。

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