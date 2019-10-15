MLB》天才小史噁心變速球 網友直呼最狂球種（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國家聯盟冠軍賽第三戰，國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今主投7局用117球，僅失1分非自責，狂飆12次三振，助隊以8：1擊敗紅雀，國民3連勝取得聽牌優勢。史崔斯柏格招牌武器變速球頻頻讓紅雀打者吞K，超狂尾勁也讓美國網友直呼太猛。

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大聯盟官方推特PO出史崔斯柏格的直球和變速球的影片，當他投球後，小白球起初沒有變化，接著變速球往右打者內角急墜，讓對手摸不著邊。許多美網友直呼，「太噁心了」、「史崔斯柏格變速球應該被登記為致命武器」、「他的變速球是我看過最狂的球之一。」。

國民「天才小史」史崔斯柏格。 （法新社）

史崔斯柏格今天飆出的12次三振中，有8次是用變速球賞K，也追平自己在2017年季後賽國聯分區第4戰的紀錄。

不過，史崔斯柏格在第7局遇到此戰最大的危機時，大聯盟官網報導，當時總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）發現他的右腳有狀況，因此上投手丘關心，「他不想退場，他說：『我抽筋了，沒事，我總是會抽筋。我想留在比賽中，想結束這一局』。」

而馬丁尼茲再問，「『你確定你沒事嗎？』他回，『我想留在比賽』。而我看了捕手鈴木清 （Kurt Suzuki），也說，『就讓他投完吧』。」史崔斯柏格之後連續送出2次三振，化解危機。

加上這一戰後，史崔斯柏格在季後賽表現神勇，今年出賽4戰拿3勝，生涯在季後賽共出賽7場6場先發，防禦率僅1.10。

（影片來源：大聯盟官網）

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