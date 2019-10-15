MLB》小熊帥位競爭更加激烈 本週將再面試2人

卡普勒被費城人炒掉後，隨即來面試小熊隊主帥位置。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊不與「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）續約後，許多待業中的教練看中這空出的總教練位置，小熊球團宣佈本週將要面試兩名教練，一位是今年剛被費城人炒掉的主帥卡普勒（Gabe Kapler），另一位是太空人的板凳教練Joe Espada。

Joe Espada預計將會在今天和小熊球團面試，因為今天是太空人和洋基的美聯冠軍系列賽移動休兵日。44歲的Joe Espada今年已是第2個賽季擔任太空人板凳教練一職，在此之前曾做過洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的特助和洋基三壘教練。

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同為44歲的卡普勒於上週四被費城人球團炒魷魚，卡普勒執教費城人兩個賽季，帶隊戰績161勝163敗，勝率不及5成。球員時期2003年至2006年為紅襪隊的一員。

除了面試小熊教練一職之外，卡普勒也和巨人隊總教練的位置有所連結，傳奇教頭波契（Bruce Bochy）這賽季結束後決定退休，因此巨人需要尋找新任的主帥。卡普勒和巨人營運總裁Farhan Zaidi曾在道奇隊共事過，很有機會成為波契的接班人。

目前面試小熊職位的人選除了Joe Espada和卡普勒外，尚有前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）、前小熊捕手羅斯（David Ross）、Mark Loretta和Will Venable，一共有6人在競爭這隻老牌球隊的總教練位置。

太空人板凳教練Joe Espada，利用移動日的休兵時間，去跟小熊面試總教練一職。（資料照，法新社）

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