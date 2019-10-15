MLB》布總老爸為國民高層 放話要讓洋基好看

布恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊在今天打敗紅雀後、順利取得聽牌優勢，只差1勝就能挺進世界大賽，巧合的是負責蒐集美聯兩個可能對手洋基、太空人情資的高層，正好是條紋軍總教練布恩（Aaron Boone）的父親鮑伯（Bob Boone），他在受訪時除表示不會與兒子交換情資，也對其本季的帶兵表現給了評論。

眾所皆知，布恩出身棒球世家，包括祖父、父親與哥哥都是大聯盟選手，父親鮑伯目前國民隊擔任球員發展部門的副總裁以及總管里佐（Mike Rizzo）資深顧問，先前也在休士頓觀賞了美聯冠軍戰頭2場比賽，接著也會到紐約繼續情蒐工作。

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鮑伯在受訪時開玩笑表示，若最後國民將與洋基在世界大賽對決，會傳簡訊告訴兒子：「繼續加油，到時候我們會讓你們很難看。」不過他隨即正色道，兩人平時只會關心彼此的生活、並不會聊太多棒球，鮑伯也不會對布恩的帶兵方式多加干涉，強調不會與兒子交換情資，要讓洋基總管凱許曼放心。

鮑伯話鋒一轉則提到，他其實最關心的是兒子是否向主審米勒 （Brennan Miller）道過歉了，7月中旬布恩曾因不滿好球帶對這位菜鳥主審狂飆髒話，最後還遭禁賽1場與罰款。「重點不是他說了什麼，而是看台上的球迷一定會一直記得這一切，有聽過爭執的言論會一直留下來這種說法嗎？」鮑伯說道，「我當時就覺得，天啊他是瘋了嗎，我覺得好丟臉，我自己根本不太會吵架，那是我聽過最瘋狂的爭執，最後也讓他必須承擔金錢損失。」

然而，對於布恩執掌洋基兩年都帶出百勝佳績，鮑伯也給予兒子肯定，認為他值得一座年度總教練，「我沒有期望他能帶球隊打出這麼多勝，尤其在這麼多傷兵的情況下，這是個奇蹟，他對年輕球員很有一套辦法，會試著安撫他們的情緒、讓他們不要緊張，很多菜鳥球員在剛上大聯盟時都會被總教練嚇個半死，但他完全不會、都能讓球員們能盡情享受這一切。」

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