中職》王溢正台灣大賽神歷史 證明例行賽數據僅供參考

桃猿先發投手王溢正。（資料照，記者廖耀東攝）



〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽中信兄弟對Lamigo桃猿，第三戰今天晚上6點半在台中洲際球場開打，主場球隊兄弟推出洋投萊福力先發，桃猿未公布，推測為本土左投王溢正。

必須要強調的是，例行賽數據僅供參考，台灣大賽又是全新局面。以王溢正為例，2014年例行賽他在桃園對中信兄弟怎麼投都不順，對戰防禦率高達7.20，在台灣大賽立即回神，當年於主場桃園登板先發，對中信兄弟先發5.2局僅2責失，順利拿到勝投。

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2015年例行賽王溢正在洲際對中信兄弟先發2場，對戰防禦率7.59，不過台灣大賽他主宰戰局，在洲際對中信兄弟完投9局失2分奪勝，成為桃猿最終攻頂一大功臣。

2017年例行賽王溢正在洲際對中信兄弟先發3場吞2敗，對戰防禦率7.47，結果他台灣大賽在洲際先發對中信兄弟，投6局失1分拿下勝投，該場桃猿封王。

王溢正本季洲際先發對中信兄弟5場拿下1勝1敗、防禦率6.52，對戰數據不佳，但過去3次台灣大賽已證明，王溢正在例行賽數據僅供參考，一切場上見真章。

順帶一提，台灣大賽歷史上，只有10名本土左投曾先發，總計投17場，戰績7勝7敗，王溢正就包辦4勝，未嘗敗績，表現超神勇，何紀賢拿兩勝，防禦率0.59，數據也相當亮眼，徐余偉有1勝。

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