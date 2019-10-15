MLB》柯瑞亞再見轟有洋蔥 繞壘時這個動作深具意義

柯瑞亞擊出深具意義的再見轟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨靠著柯瑞亞（Carlos Correa）11局的再見轟氣走洋基，將美聯冠軍系列賽扳為1：1平手，而他在繞壘的過程中手指天空的動作，原來後面有一段暖心的故事。

在與洋基第二戰開打前，其實柯瑞亞曾與未婚妻丹妮拉（Daniella Rodriguez）到休士頓當地醫院探視一名罹患癌症的少年賈西亞（Jalen Garcia），他在3年前、也就是13歲時被診斷出患有一種名為骨肉瘤（osteosarcoma）的惡性癌症，也讓他不得不暫停自己熱愛的美式足球運動、專心治療。

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賈西亞的足球隊友們前些日子從德州拉雷多市到休士頓探望他，這件事經由媒體披露曝光，也讓一樣來自拉雷多的丹妮拉決定帶著未婚夫親自到醫院給賈西亞打氣。

丹妮拉事後在個人社群軟體分享與賈西亞見面的過程，並稱「世界上沒有比這更有意義的事了！」隨後她也透露，柯瑞亞當時曾對賈西亞說：「下一支我打出的全壘打將會是獻給你的，到時候你看到我舉手往上一指，就是在指向你的。」彷彿安排好的劇情一般，柯瑞亞隨後便在比賽開轟，他也沒有忘記約定，將這支全壘打獻給新朋友。

柯瑞亞與未婚妻到醫院探望賈西亞。（圖片取自IG）

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