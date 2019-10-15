NBA》詹皇、AD輪休 湖人熱身賽2連勝勇士

詹姆斯（圖右）和戴維斯（圖中）於今日熱身賽皆休息未上場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽湖人主場迎戰西區連5年霸主的勇士，即使湖人在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「AD」 A.戴維斯（Anthony Davis）缺陣的情況下依舊表現不俗，最終以104：98擊敗坐擁2屆MVP得主──柯瑞領軍的勇士，這也是湖人在季前熱身賽對上勇士的二連勝。

前三節打完兩隊戰成87：72，湖人取得15分的領先，即使第4節勇士打出26：17的表現，最終依舊不敵少了詹皇和AD的「紫金大軍」。今日擔任先發中鋒的豪爾德（Dwight Howard）繳出12分13籃板的雙十演出，另有6助攻和4次抄截的表現令人驚艷，此外今日10次罰球罰進8球，有別於以往罰球命中率太低的缺點。

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豪爾德今日12分13籃板雙十演出外，還貢獻6助攻和4抄截。（今日美國）

湖人的21歲小將諾威爾（Zach Norvell Jr.）此役上場33分鐘攻進22分，兩項數據皆為全場最高，板凳出發的Devontae Cacok得到16分為全隊次佳。勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）出賽21分鐘，全場17投6中，3分球8投3中，命中率皆差強人意，本場共射進17分，另有3助攻、2抄截、2阻攻的數據。

湖人目前熱身賽2勝2敗，2勝皆來自勇士，2負皆是敗給籃網，勇士目前1勝2負，唯一一勝是來自灰狼，該場比賽柯瑞僅上場25分鐘，但狂轟40分助球隊大勝。

柯瑞（圖右）今得17分，另有3助攻2抄截2阻攻。（今日美國）

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