NBA》詹皇談莫雷挺港風波挨批 土耳其坎特搖頭：自由並非無代價

詹姆斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷(Daryl Morey)挺港風波持續延燒,惹惱中國人,NBA聯盟總裁席爾瓦(Adam Silver)選擇力挺言論自由。但湖人球星詹姆斯(LeBron James)卻批評,莫雷沒搞清楚狀況就發文。此番言論讓土耳其籍中鋒坎特(Enes Kanter)搖頭,更在社群媒體推特上寫著,「自由並非沒有代價。」

詹姆斯表示,「我認為莫雷是被誤導了,或是沒有接受這種情況的教育。」他指出,當你談及或是做某件事情時,應該知道哪些人可能會受到影響,「有時候社群媒體不是處理事情的正確方式,但這只是我的看法。」此番發言引發許多美國網友批評。

請繼續往下閱讀...

而今年轉戰塞爾提克的中鋒坎特,目前被土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)通緝,他今天在推特上發文直搖頭,更列出自己多項遭土耳其迫害的親身案例。

坎特表示,「我有5年時間沒和家人見面、講話;我爸被關在牢中;我的兄弟姊妹找不到工作;護照被取消;國際通緝令;我的家人無法離開國家;每天都收到死亡威脅;每天都遭到攻擊、騷擾;在印尼嘗試想綁架我。」坎特在文末寫著,「自由並非沒有代價(FREEDOM IS NOT FREE)」。

-Haven’t seen or talked to my family 5 years

-Jailed my dad

-My siblings can’t find jobs

-Revoked my passport

-International arrest warrant

-My family can’t leave the country

-Got Death Threats everyday

-Got attacked, harassed

-Tried to kidnap me in Indonesia



FREEDOM IS NOT FREE