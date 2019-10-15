NBA》詹皇談莫雷挺港風波挨批 土耳其坎特搖頭：自由並非無代價

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港風波持續延燒，惹惱中國人，NBA聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）選擇力挺言論自由。但湖人球星詹姆斯（LeBron James）卻批評，莫雷沒搞清楚狀況就發文。此番言論讓土耳其籍中鋒坎特（Enes Kanter）搖頭，更在社群媒體推特上寫著，「自由並非沒有代價。」

詹姆斯表示，「我認為莫雷是被誤導了，或是沒有接受這種情況的教育。」他指出，當你談及或是做某件事情時，應該知道哪些人可能會受到影響，「有時候社群媒體不是處理事情的正確方式，但這只是我的看法。」此番發言引發許多美國網友批評。

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而今年轉戰塞爾提克的中鋒坎特，目前被土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通緝，他今天在推特上發文直搖頭，更列出自己多項遭土耳其迫害的親身案例。

坎特表示，「我有5年時間沒和家人見面、講話；我爸被關在牢中；我的兄弟姊妹找不到工作；護照被取消；國際通緝令；我的家人無法離開國家；每天都收到死亡威脅；每天都遭到攻擊、騷擾；在印尼嘗試想綁架我。」坎特在文末寫著，「自由並非沒有代價（FREEDOM IS NOT FREE）」。

-Haven’t seen or talked to my family 5 years

-Jailed my dad

-My siblings can’t find jobs

-Revoked my passport

-International arrest warrant

-My family can’t leave the country

-Got Death Threats everyday

-Got attacked, harassed

-Tried to kidnap me in Indonesia



FREEDOM IS NOT FREE — Enes Kanter （@EnesKanter） October 15, 2019

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